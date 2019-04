La fantastica signora Maisel: Sterling K. Brown nel cast della terza stagione

Deadline ha riportato la notizia che il premio Emmy Sterling K. Brown, protagonista di This is Us, sarà tra i protagonisti della terza stagione dello show Amazon, La fantastica signora Maisel. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato su Instagram, in un post dove l'attore ha comunicato la notizia ai fan attraverso un video.

Il personaggio di Sterling K. Brown dovrebbe comparire nello show creato da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, in un arco narrativo che comprende tre episodi.

Brown è noto soprattutto per i suoi ruoli sul piccolo schermo nella prima stagione della serie antologica American Crime Story: Il caso O.J. Simpson, per il quale ha vinto il suo primo Emmy Award e per quello da protagonista nella serie NBC, This is Us, grazie al quale ha conseguito il suo secondo Emmy.

Al cinema ha recitato nel biopic Marshall al fianco di Chadwick Boseman, prima di partecipare a Black Panther e The Predator di Shane Black.



La fantastica signora Maisel vede protagonista Rachel Brosnahan nei panni di Miriam 'Midge' Maisel, una donna newyorchese di fine anni '50 che ha tutto ciò che ha sempre desiderato: un marito perfetto, due figli e un elegante appartamento nell'Upper West Side. Ma la sua perfetta vita è destinata a prendere una piega inaspettata, con Midge che scoprirà un talento sinora sconosciuto che cambierà la sua vita per sempre.

Nel cast dello show anche Tony Shalhoub, Alex Bornstein, Michael Zegen e Marin Hinkle.

La serie è stata premiata dal sindacato sceneggiatori, ed è stata rinnovata per una terza stagione nel mese di maggio 2018.

Qualche tempo fa si è vociferato del possibile coinvolgimento di Lauren Graham nel cast.