La Fantastica Signora Maisel, ecco finalmente il nuovo trailer!

Il poster de La Fantastica Signora Maisel ha anticipato il ritorno dello show, che avverrà il 18 Febbraio con i primi due episodi. Adesso arriva un altro trailer, che ci mostra una Midge un po' diversa.

Infatti dopo essere stata cacciata dal tour di Shy Baldwin, la protagonista ha deciso di continuare il suo percorso nella stand-up comedy restando fedele a se stessa. "D'ora in poi dirò sempre ciò che penso" annuncia infatti alla sua manager Susie nel promo. Una vera gatta da pelare per quest'ultima, che a questo punto dovrà cercare una nuova strada per la sua cliente. Ma a quanto pare non sarà difficile. Scopriamo infatti che Midge otterrà uno spazio in cui avrà una "totale libertà creativa". Tuttavia questa nuova situazione, e il suo impegno, metterà una distanza tra lei e tutti i suoi cari, compresa la famiglia. Cosa accadrà, dunque?

La Fantastica Signora Maisel tornerà a Febbraio, con 8 nuovi episodi. Tra le nuove guest star ci sarà Jason Alexander, mentre torneranno Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak e Caroline Aaron. Ci sarà anche Luke Kirby, che nelle scorse stagioni ha interpretato il ruolo ricorrente di Lenny Bruce.

Nell'attesa di novità, vi ricordiamo di guardare anche il primo trailer de La Fantastica Signora Maisel.