La Fantastica Signora Maisel, il trailer e la data di debutto della terza stagione

Sta per tornare la pluripremiata serie tv di Amy Sharman-Palladino targata Amazon, La Fantastica Signora Maisel, con Rachel Brosnahan. Ecco il trailer e la data di debutto della terza stagione.

6 Dicembre 2019.

Se avete preso impegni per quella data, disdite subito (a meno che non si tratti di un matrimonio o di un intervento chirurgico... Insomma, non prendeteci così alla lettera), perché su Amazon Prime Video tornerà La Fantastica Signora Maisel.

La serie tv con protagonista la due volte vincitrice di un Golden Globe come Miglior Attrice in una serie comedy o musical, Rachel Brosnahan, tornerà finalmente questo inverno sui nostri schermi con un totale di 8 episodi.

Oggi è stato inoltre diffuso il nuovo trailer, in cui possiamo vedere Midge (Brosnahan) in giro per il mondo con il suo tour, come anticipato dal finale della scorsa stagione, ma anche avere un primo sguardo di quel che sarà il personaggio interpretato dall'attore di This Is Us, Sterling K. Brown, annunciato qualche mese fa come new entry dello show.

Tra gli altri nuovi arrivi della terza stagione, anche Cary Elwes, visto di recente nella terza stagione di un altro popolarissimo show (anche se di un servizio rivale), Stranger Things.

Addobbate allora le case e accendete la tv, perchè La Fantastica Signora Maisel (e il Natale) stanno per arrivare (beh, tra un po', almeno).