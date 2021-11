La fantastica signora Maisel: trailer e data d'uscita della stagione 4, rivoluzione Amazon

Dopo la pubblicazione del poster de La fantastica signora Maisel 4, Amazon Prime Video ha pubblicato ufficialmente il trailer dei prossimi episodi dell'acclamata serie comedy con Rachel Brosnahan, svelando anche la data d'uscita.

La stagione 4 de La fantastica signora Maisel debutterà il 18 febbraio 2022 con i suoi primi due episodi: dopo la premiere, il resto della stagione - composta in totale da otto episodi - uscirà in coppie di due puntate ogni venerdì per le successive tre settimane. Questo nuovo piano di rilascio è una grossa rivoluzione in casa Amazon rispetto alle prime tre stagioni dello show, che sono state caricate sulla piattaforma di streaming on demand nella loro interezza fin dal primo giorno d'uscita. In precedenza, la piattaforma aveva adottato questo modus operandi anche per la seconda stagione di The Boys, esperimento che a quanto pare Amazon ha trovato soddisfacente al punto da tentarlo di nuovo anche per la sua serie comedy di punta.

Nel filmato promozionale, che come al solito trovate in calce all'articolo, Midge (Rachel Brosnahan) sta discutendo della sua separazione professionale con Shy Baldwin (Leroy McClain) e annuncia alla sua manager Susie (Alex Borstein) che non sarà più il numero di apertura per nessuno: d'ora in avanti accetterà solo spettacoli da headliner.

Appuntamento a febbraio, dunque: per altri approfondimenti guardate le nuove foto de La fantastica signora Maisel 4.