La Fantastica Signora Maisel, il nuovo trailer mostra che è tempo di "rompere le regole"

Un nuovo trailer de La Fantastica Signora Maisel (The Marvelous in lingua originale) è stato appena pubblicato sul canale YouTube di Prime Video, considerando come la nuova stagione, la quinta, debutterà sulla celebre piattaforma il prossimo 14 aprile 2023.

La clip mostra la protagonista Maisel tra mondo dello spettacolo e vita di tutti giorni, sulla scia della profonda ironia a cui siamo abituati fin dal primo episodio. "Eccola arrivare" appare scritto nella descrizione. "Ecco cos'è la rottura" Non ci resta che scoprire cosa accadrà nella stagione finale, anche se, stando ad alcune dichiarazioni, la qualità sembra già assicurata: basti pensare a Milo Ventimiglia, che tornerà incredibilmente ne La Fantastica Signora Maisel 5! Inoltre, ritroveremo il solito cast stellare, che comprende attori del calibro di Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen e Tony Shalhoub.

Dove eravamo rimasti? Nell'ultimo episodio della quarta stagione, Moishe giace privo di sensi in ospedale dopo l'infarto, mentre Abe scrive un necrologio prematura. Da parte sua Lenny Bruce, dopo essersi scusato con Midge, dice di averla raccomandata per sostituirlo al Copacabana. In seguito entrambi fuggono all'arrivo della polizia, fino a ritrovarsi in camera d'albergo e fare sesso. Tra strani oggetti, rivelazioni sensazionali e litigi, la performance alla Carnegie Hall si rivela un successo. Infine, Midge punta gli occhi verso il The Gordon Ford Show.

La serie debutterà il 14 aprile 2023, per poi rilasciare un episodio a settimana fino al gran finale del 26 maggio. Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: la serie Prime Video La Fantastica Signora Maisel è basata su una storia vera?