La Fantastica Signora Maisel: nel trailer una prima occhiata al personaggio di Liza Weil

Da Gilmore Girls a Bunheads, fino ad arrivare a La Fantastica Signora Maisel. Liza Weil si mostra nuovamente in una serie di Amy Sherman Palladino. Ma chi interpreterà?

Il primo trailer della terza stagione della pluripremiata serie targata Amazon Prime Video, La Fantastica Signora Maisel, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 6 dicembre, ci aveva trasportato, assieme alla sua protagonista Midge (Rachel Brosnahan), in un tour in giro per il mondo.

Adesso si continua su questa scia, attraversando alcune delle città più celebri degli Stati Uniti: Los Angeles, Miami, Chicago... Eppure per Midge, la nuova avventura non sarà tutta rose e fiori.

Nel nuovo trailer, infatti, vediamo come i primi problemi inizino a farsi vedere, e il glamour della vita on the road comicerà in un certo modo a sbiadire.

Ma non mancheranno certo le sorprese e, come dice saggiamente l'ancora elusivo personaggio interpretato da Liza Weil "Tu vedi il mondo. Il pubblico, quando è caloroso, è davvero caloroso. E non dovrai finire sotto terra pensando di non aver fatto nulla di interessante nella tua vita".

E per i fan delle serie firmate dalla Palladino, una piccola curiosità: il brano Perfectly Marvelous, che sentite durante l'intera durata del video, è una cover di Cabaret cantata da Sutton Foster (la Michelle di Bunheads).

Come al solito, La Fantastica Signora Maisel promette dei nuovi episodi davvero... fantastici.