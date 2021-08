I Fantastici: disponibile da oggi la serie Rai su 11 atleti paralimpici italiani

E' disponibile da oggi 6 Agosto su Ray Play la serie I Fantastici - fly2tokyo, che racconta in 10 puntate e uno speciale il percorso di undici atleti paralimpici per qualificarsi alle Paralimpiadi di Tokyo. La serie, prodotta da Stand by me, è nata da un'idea di Bebe Vio, sviluppata grazie a Claudio Moretti. Alla regia c'è invece Emanuele Pisano.

La schermitrice italiana Bebe Vio era già apparsa in un documentario Netflix sulle Paralimpiadi intitolato Rising Phoenix. Stavolta, però, ha deciso di dare vita ad un progetto tutto suo, chiamato "fly2tokyo". L'obiettivo di Bebe quando ha dato vita alla serie era quello di seguire dieci atleti dell'Associazione art4sport ONLUS, fondata nel 2009 dai suoi genitori, nel percorso di qualificazione per le Paralimpiadi che si disputeranno dal 24 agosto al 5 settembre a Tokyo. Una vera scommessa quella di Bebe, che si è prefissata l'obiettivo di portare alla qualificazione ben 6 di questi ragazzi.

La Rai ha subito accolto il progetto con grande entusiasmo, concedendogli uno spazio sulla sua piattaforma streaming Rai Play. Saranno dieci le puntate, della durata di 15 minuti ciascuna, più una speciale da 40 minuti. L'obiettivo principale è quello di far affezionare il pubblico alla realtà delle Paralimpiadi, ma anche quella di far conoscere un percorso fatto di ostacoli da dover superare per poter ottenere un risultato così importante. Centrale sarà anche la capacità di ripartire e ricostruire la propria vita anche nei momenti di difficoltà.

Un progetto importante, che si concentra sulla disabilità in ambito sportivo, e avvicina gli spettatori a temi che vengono spesso poco considerati. Oltre a Bebe Vio, che sarà protagonista della prima puntata, conosceremo anche Emanuele Lambertini (scherma in carrozzina),Veronica Plebani (triathlon), Francesca Fossato (sitting volley), Riccardo Bagaini (atletica leggera), Marco Pentagoni (atletica leggera),Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Lorenzo Marcantognini (atletica leggera), Davide Obino (basket in carrozzina), Vittoria Bianco (nuoto) e Ambra Sabatini (atletica leggera).



