Fantasy Island, il reboot rinnovato per una seconda stagione: in arrivo anche uno speciale

Il reboot di Fantasy Island distribuito dalla Fox tornerà nel 2022 con una seconda stagione. Un'ottima notizia per i fan dello show, a cui segue un'altra ancora migliore: rivedremo i protagonisti di Fantasy Island il prossimo mese in uno speciale di due ore!

La gioia per il rinnovo è tanta. "Siamo entusiasti di tornare per una seconda stagione!" ha dichiarato Marie Jacobson, EVP di Gemstone Studios. "Liz, Sarah, Roselyn e l'intera famiglia di Fantasy Island hanno reinventato questa serie storica e le hanno dato il tocco femminile moderno di cui aveva bisogno per permettere al pubblico di tutto il mondo di ritrovarsi [in questi personaggi]. Siamo così orgogliosi dello show e grati per i nostri partner stellari della Fox".

Anche il il presidente della Fox Entertainment Michael Thorn ha deciso di intervenire in merito al rinnovo."Grazie alla fantastica Roselyn Sanchez e all'affascinante Kiara Barnes e alle storie accattivanti che hanno attinto ai principi fondamentali dell'emozione e dell'aspirazione, Fantasy Island è stata la perfetta realizzazione del desiderio e la fuga di cui tutti avevamo bisogno quest'estate".

L'episodio natalizio andrà in onda negli USA il 21 Dicembre e sarà intitolato Welcome to the Snow Globe. Qui seguiremo Lindsey Kraft, una donna d'affari che desidera un Natale perfetto e l'incontro con l'uomo dei sogni. Questo metterà alla prova Roarke in modi inaspettati. Nel frattempo, il signor Jones affronta il suo passato, mentre una nuova tradizione, Secret Santa, coinvolgerà Ruby e Javier, che adesso guardano al futuro.

Nell'attesa dell'episodio natalizio, chi non ha visto ancora il primo capitolo ha tutto il tempo di recuperare. Ecco intanto il trailer della prima stagione di Fantasy Island