Fantasy Island: trailer e data d'uscita per la serie sequel in arrivo su Sky

Dopo il pessimo reboot cinematografico di Fantasy Island, la serie cult degli anni '70 torna con una nuova veste su Sky e in queste ore si è mostrata con il primo trailer ufficiale.

A cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80, Fantasilandia e i suoi misteriosi protagonisti, Mr Roarke e il suo assistente Tattoo, hanno fatto sognare intere generazioni: adesso un'inedita, affascinante Miss Roarke è pronta ad accogliere gli ospiti del paradisiaco resort della stessa magica isola e a trasformare in realtà i loro sogni più nascosti. Arriva su Sky Serie e in streaming su NOW dal 24 gennaio, come annunciato dal trailer ufficiale che trovate all'interno dell'articolo, il sequel/reboot della omonima serie cult.

Negli Stati Uniti Fantasy Island è già stata rinnovata per una seconda stagione dopo il grande successo riscosso dai primi dieci episodi, che raccontano l’incredibile vacanza di uno o più ospiti per puntata, tutti accolti sull’isola da Elena Roarke, interpretata da Roselyn Sánchez, dalla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes) e dal responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez), che faranno di tutto per rendere indimenticabile la loro permanenza sull’isola. Discendente dell’iconico Mr. Roarke, Elena è la nuova responsabile dell’isola: ha messo da parte le proprie ambizioni e anche l’amore della sua vita per portare avanti questo progetto, una vera e propria eredità di famiglia. Profondamente in grado di comprendere la natura umana, Elena gestisce il celebre resort che esaudisce qualsiasi richiesta dei propri ospiti ... nel bene e nel male.

