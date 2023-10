Faraway Downs: il trailer della nuova versione di Australia con Nicole Kidman

Australia di Baz Luhrman diventerà Faraway Downs, una miniserie Disney+, e nuovi dettagli sulla storia emergono dal trailer ufficiale: pubblicato dal canale YouTube di Hulu, mostra i personaggi interpretati da Hugh Jackman e Nicole Kidman nei frenetici scenari western.

Così figura nella descrizione della clip: "Faraway Downs è la rivisitazione del film Australia, raccontato in sei parti e incentrato su un'aristocratica inglese (Nicole Kidman) e un rozzo mandriano (Hugh Jackman), che uniscono le forze per proteggere il ranch di bestiame di un milione di acri del suo defunto marito".

Il film da cui trae spunto è Australia, diretto da Baz Luhrmann e pubblicato nel 2008 in Australia e Stati Uniti, nel 2009 in Italia. Gli interpreti principali erano nuovamente Kidman e Jackman, a cui si aggiungevano David Wenham (Neil Fletcher), Bryan Brown (King Carney), Bruce Spence (dottor Barker) e altri talentuosi attori.

L'incasso non fu tuttavia sufficiente, perché Fox considerò il guadagno di 211 milioni di dollari come inferiore alle aspettative; inoltre, paradossalmente incassò "soltanto" 50 milioni negli USA, a fronte dei 161 nel resto del mondo. Tra i riconoscimenti principali, invece, ricordiamo i tre Satellite Award come miglior scenografia, miglior fotografia e migliori effetti speciali.

Confidiamo che Baz Luhrmann riuscirà a regalarci un ottimo prodotto, soprattutto considerando la filmografia precedente: basti pensare a pellicole quali Ballroom, Moulin Rouge!, Il grande Gatsby e il più recente Elvis, oltre alla serie TV del 2016 The Get Down. Per approfondire l'argomento, ecco altre novità sulla mini-serie director's cut Faraway Down.

E voi cosa ne pensate? La miniserie riuscirà ad arricchire il prodotto principale, o finirà con l'emularlo? Fatecelo sapere nei commenti!