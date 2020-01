Niente da fare: Amazon abbandona lo sviluppo della serie de La Torre Nera

Nonostante la saga della Torre Nera sia una delle opere più amate della produzione letteraria di Stephen King, per gli adattamenti audiovisivi non sembra esserci pace.

Dopo che il lungometraggio cinematografico è arrivato come peggio non si poteva al termine di anni e anni di difficoltosa produzione, tutto sembrava pronto per una versione televisiva sviluppata da Amazon Studios: eppure, Deadline ha confermato che il gigante dello streaming ha abbandonato il progetto, che non verrà più realizzato.

Per lo meno non da Amazon, che ha messo in vendita le due sceneggiature originali scritte per l'episodio pilota. Deadline riferisce che i dirigenti di Amazon hanno giudicato la puntata non all'altezza delle altre serie di genere che lo streamer ha in produzione o pre-produzione, come Wheel of Time e Il Signore degli Anelli, e che per questo avrebbero deciso di concentrarsi su altri progetti.

La serie de La Torre Nera è stata progettata per essere slegata dal film del 2017, e doveva rappresentare una rivisitazione del libro più fedele di quanto non lo sia stata il lungometraggio. Si ritiene che il cast del pilota includa Michael Rooker, Jerome Flynn e Joana Ribeiro. Al momento è impossibile stabilire se il progetto sarà acquistato da un'altra casa di produzione o se rimarrà in stallo.

La saga della Torre Nera è composta da otto romanzi e esplora diversi generi, inclusi fantasy, fantascienza, horror e western.