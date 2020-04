Skam Italia 4 e Fargo 3 in arrivo a maggio su TimVision: scoprite tutte le novità

Dopo il recente debutto di Killing Eve 3, l'apprezzata serie con Jodie Comer e Sandra Oh i cui primi episodi sono già disponibili in streaming, TimVision ha svelato tutte le novità che andranno a rimpolpare il catalogo a maggio 2020.

il 15 maggio torna Skam Italia con tutti gli episodi della quarta stagione. Diventato un vero e proprio fenomeno internazionale, soprattuto tra i teenager, lo show segue i giovani ragazzi che frequentano il liceo classico J.F.K. di Roma e questa volta vedrà come protagonista Sana: la stagione esplorerà le sue difficoltà nel relazionarsi con se stessa e le sue amiche e la nascita del suo interesse per Malik, amico del fratello.

Nel corso del mese verrà resa disponibile anche la terza stagione di Fargo, la serie antologica targata FX e firmata da Noah Hawley. Un'ottima occasione per recuperare gli episodi con protagonista Ewan McGregor in attesa di nuovi dettagli su Fargo 4, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.

Per quanto riguardata il lato cinema: La vedova Winchester con Helen Mirren; La truffa dei Logan, imperdibile Heist movie di Steven Soderbergh con Daniel Craig, Channing Tatum e Adam Driver; e una selezione di commedie romantiche italiane, da Ho voglia di te a Lezioni di cioccolato.