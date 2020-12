Fargo 4: Nel finale di stagione è presente un importante cameo

Si è recentemente conclusa la serie TV con Chris Rock, mentre si parla già di una quinta stagione di Fargo vi segnaliamo un importante cameo visto nel corso dell'episodio finale dello show prodotto da FX.

Abbiamo potuto assistere alla fine della guerra tra le due bande di Chicago, conclusa con la morte di molti dei personaggi visti nel corso degli episodi dello show. In particolare ad aver avuto un impatto profondo, è stato l'assassinio di Loy Cannon, lasciando così come unico sopravvissuto suo figlio Satchel. La quarta stagione ha poi sorpreso i fan, mostrando come Satchel sia diventato adulto e sia in realtà Mike Milligan, personaggio visto nella seconda parte di Fargo. Mike si trova in macchina insieme ad uno dei fratelli Kitchen, portandoci a credere che la scena sia ambientata dopo le vicende della seconda stagione.

Siamo sicuri che non sarà l'ultima volta che vedremo il personaggio interpretato da Bokeem Woodbine, mentre altri fan sperano di conoscere il passato di altri protagonisti di Fargo, ampliando così l'universo narrativo dello show di Noah Hawley ispirato all'omnimo film dei fratelli Coen. Ricordiamo che la serie è presente nel catalogo di Sky Atlantic, in attesa della nostra recensione vi segnaliamo le prime impressioni su Fargo 4.