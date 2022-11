Fargo 5: un nuovo nome di aggiunge al cast della stagione con protagonista Jon Hamm

Dopo qualche anno di pausa, Fargo si appresta a tornare con la sua quinta stagione che ha già assemblato un cast solido e perfettamente collaudato, capitanato da volti come Jon Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh. Come riportato da Deadline, un nuovo nome si è aggiunto al gruppo in un ruolo ricorrente, parliamo del veterano Dave Foley.

Foley è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nel gruppo comico The Kids in the Hall e ha anche doppiato Flik nel film della Pixar del 1998 A Bug's Life. In Fargo, Foley interpreterà il ruolo di Danish Graves, un consulente interno e consigliere della miliardaria Lorraine Lyon (interpretato da Leigh).

Oltre ai nomi già citati, la quinta stagione di Fargo sarà interpretata anche da Joe Keery, tra i protagonisti di Stranger Things, il rubacuori di New Girl Lamorne Morris e Richa Moorjani già visto nella serie Netflix Non ho mai che finirà con la quarta stagione.

Al momento sono pochi i dettagli disponibili sulla quinta stagione di Fargo, ma l'autore Noah Hawley ha rivelato che la stagione si svolgerà nel 2019, l'ambientazione principale più recente che la serie abbia avuto fino ad oggi. Le stagioni precedenti di Fargo hanno visto la partecipazione di star come Ewan McGregor, Chris Rock, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Martin Freeman e Billy Bob Thornton.

"Noah Hawley è un narratore magistrale che è riuscito a creare quattro stagioni completamente originali di una delle serie più brillanti della televisione", aveva dichiarato Michael Wright, presidente della MGM, quando è stata annunciata la quinta stagione di Fargo. "Non vediamo l'ora di vedere la sua visione della quinta stagione prendere vita con i nostri partner di FX".

A diffondere la notizia ufficiale è stato Eric Shrier, presidente di FX Entertainment, con la seguente dichiarazione: "Noah e Warren - riferendosi a showrunner e produttore esecutivo - hanno deliziato e ispirato i fan con quattro brillanti stagioni di Fargo e siamo entusiasti di annunciare con i nostri partner di MGM il nuovo capitolo di quella che è diventata una delle più stimate e apprezzate serie TV".