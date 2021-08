Fargo 5, il capo di FX Networks è ottimista: 'Noah Hawley vorrà fare un'altra stagione'

Anche se il creatore di Fargo, Noah Hawley, sta dando priorità alla nuova serie Alien di FX con la produzione esecutiva di Ridley Scott, il capo della rete John Landgraf è "fiducioso" su una possibile quinta stagione della serie antologica.

"Dipende davvero da Noah", ha detto Landgraf a Deadline, "sono ottimista sul fatto che vorrà fare un'altra stagione. In questo momento è molto concentrato su Alien. Continuiamo a parlarne e ha espresso un sentimento positivo per fare un'altra stagione, quindi questo mi dà ottimismo".



Hawley in precedenza ha affermato che sa dove vuole che la serie vada a finire. In una parola, ha descritto la quinta stagione di Fargo come "contemporanea".



"Non credo che nessuno scriverà più sul Minnesota allo stesso modo dopo gli eventi degli ultimi due anni", aveva detto Hawley a Deadline qualche mese fa. "Sembra che dobbiamo mostrare il mondo così com'è e raccontare le nostre storie all'interno di quel mondo. Non ho ancora una storia, ma questi sono gli elementi che mi passano per la testa".



Tuttavia Hawley ha anche affermato che la quinta stagione di Fargo potrebbe essere l'ultima, in attesa di nuovi sviluppi intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Fargo 4. Vi piacerebbe vedere una quinta stagione dello show? Fatecelo sapere nei commenti!