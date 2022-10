Fargo 5: nel cast anche David Rysdahl, Sam Spruell e Jessica Pohly

Se questa estate Joe Keery, Lamorne Morris e Richa Moorjani si sono aggiunti al cast di Fargo 5, ora è giunto il momento per altri attori di prendere parte alle riprese della serie di FX, in Italia in onda su SKY e NOW.

La nuova stagione di Fargo dovrà provare a delle risposte a due quesiti fondamentali con i quali la quarta stagione si è conclusa: "Quando un rapimento non è un rapimento? Cosa succede se tua moglie non fosse la tua?".

La serie è prodotta da MGM Television e FX Productions ed è un chiaro riferimento all' omonimo capolavoro cinematografico dei fratelli Coen, che portò nel 1997 l'Oscar come miglior attrice protagonista alla fantastica Frances McDormand.

Con le sue prime quattro stagioni Fargo è riuscita ad accaparrarsi il favore di pubblico e di critica e sarà con questo quinto capitolo che proverà a non deludere le aspettative dei fan. Con un lavoro meticoloso, complesso ed articolato la serie ha abituato, nel corso degli anni, gli spettatori ad una scrittura di altissimo livello e dal linguaggio in continua evoluzione.

Se Fargo 5 riuscirà nell'arduo compito di porsi sullo stesso livello delle precedenti stagioni non possiamo ancora dirlo ma nel frattempo, con una produzione già avviata, il cast continua ad allargarsi e 4 nuovi volti sono stati da poco annunciati: David Rysdahl, Sam Spruell, Jessica Pohly e Nick Gomez.

