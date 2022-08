Fargo 5: Joe Keery, Lemorne Morris e Richa Moorjani si uniscono al cast della serie

Lo scorso Febbraio Fargo è stata rinnovata per una quinta stagione, e da allora i lavori sulla serie di FX sono in corso. Adesso lo show ha completato il cast del prossimo capitolo con l'aggiunta di tre nomi: Joe Keery (Stranger Things, Free Guy), Lamorne Morris (New Girl, Barbershop: The Next Cut) e Richa Moorjani (Never Have I Ever).

La notizia arriva dopo l'annuncio dei protagonisti di Fargo 5, Juno Temple, Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh. Il creatore Noah Hawley guiderà il team creativo della prossima stagione, che ci porterà nel 2019, provando a rispondere a due strane domande: quando un rapimento non è un rapimento, e se tua moglie non fosse la tua?

Da quel che sappiamo, Joe Keyy interpreterà Gator Tillman, Morris sarà Witt Farr, mentre Moorjani vestirà i panni di Indira Olmstead. Non abbiamo altre informazioni circa i personaggi che gli attori dovranno portare sullo schermo.

Sicuramente il nome di Joe Keery già vi dice qualcosa. Il giovane attore è infatti Steve Harrington in Stranger Things, e viene dalla produzione del film drammatico Marmalade, dove ha recitato al fianco di Camila Morrone e Aldis Hodge.

Morris, invece, ha di recente ha interpretato il ruolo principale in Woke, andato in onda per due stagioni su Hulu, mentre Moorjani è principalmente nota per il suo ruolo nel prodotto Netflix di Mindy Kaling Never Have I Ever, che ha recentemente terminato la produzione della quarta e ultima stagione.

Cosa ne pensate di queste aggiunte al cast? Fatecelo sapere nei commenti!