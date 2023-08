Fargo 5, nelle nuove foto una star di Stranger Things è irriconoscibile!

Il canale Twitter di DiscussingFilm ha appena pubblicato tre nuove foto di Fargo 5, l'attesissima quinta stagione della serie antologica basata sul film dei fratelli Coen. "Eccovi il primo sguardo alla quinta stagione di Fargo, con Juno Temple, Jon Hamm e Joe Keery" scrive nella descrizione. "In anteprima il 21 novembre [2023]".

Juno Violet Temple viene ricordata per svariati progetti cinematografici (Wild Child, Maleficent, Palmer) e televisivi (Vinyl, Ted Lasso, The Offer), mentre Jon Hamm viene principalmente ricondotto al ruolo di Don Draper in Mad Men, la serie TV che gli è valsa due Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica.

Infine, Joe Keery – per quanto irriconoscibile nella foto – è un popolarissimo interprete dell'altrettanto popolare Stranger Things: stiamo parlando del personaggio di Steve Harrington, il ragazzo di Nancy che, col suo carattere turbolento, dovrà fare i conti con la propria personalità e tutti i problemi relazionali che ne derivano. In una precedente intervista, Joe Keery ha ammesso le sue preoccupazioni riguardo Stranger Things: non pensava che Steve sarebbe andato oltre la prima stagione.

Cosa sappiamo sulla quinta stagione della serie FX? Anche Lemorne Morris e Richa Moorjani si sono uniti al cast di Fargo 5, ma le informazioni sulla trama rimangono poche: sappiamo soltanto che ci sarà "un rapimento che non è un rapimento", oltre che "una moglie non tua". Messaggi in codice, forse, ma allo stato attuale ci è impossibile prevedere altri dettagli: di certo, lo show riuscirà a soprenderci ancora una volta con le sue situazioni paradossali.

Fargo 5 sarà disponibile su Sky Atlantic e NOW a partire dal 21 novembre 2023.