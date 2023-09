Fargo 5, il primo teaser trailer mostra il lato violento di Juno Temple

FX ha diffuso in streaming il primo teaser trailer dell'attesa Stagione 5 di Fargo, la serie antologica creata da Noah Hawley e ispirata all'omonimo film del 1996 dei fratelli Coen. In questa stagione i protagonisti saranno Jon Hamm, con tanto di cappello da cowboy, e soprattutto Juno Temple, la cui violenza esplode in queste prime immagini.

Protagonista di questo primo teaser è appunto la Dorothy "Dot" Lyon di Juno Temple. Le cose sembrano leggere, divertenti e colorate mentre Dorothy cucina e fa una leggera chiacchierata al telefono, ma prendono una piega decisamente alla Fargo non appena suona il campanello. Subito dopo, la pistola è carica, il taser è pronto e anche la mazza da baseball, con Dot che non dimentica di assaggiare la salsa di pomodoro mentre si dirige verso la porta.

A differenza delle quattro stagioni precedenti che ruotano intorno all'omicidio, la sinossi ufficiale della quinta stagione si basa sul rapimento. Con gli omicidi in secondo piano, la trama della quinta stagione di Fargo ruota fondamentalmente intorno a Dorothy (Temple), una casalinga apparentemente tipica del Midwest il cui passato particolare e misterioso inizia lentamente a svelarsi, portando a una serie di eventi inaspettati che la mettono nei guai con le autorità.

Di conseguenza, Dot si ritrova a fuggire dalle forze dell'ordine, ricacciandosi in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Jon Hamm interpreta lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman, che dà la caccia a Dot. Al suo fianco ci sono l'inetto figlio Gator (Joe Keery) e l'enigmatico Ole Munch (Sam Spruell). Mentre i segreti di Dot si svelano, lei cerca di proteggere la sua famiglia dalla sua storia.

Tuttavia, il devoto marito Wayne (David Rysdahl) si rivolge spesso alla prepotente madre Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh). Quest'ultima è anche l'amministratrice delegata di un'enorme agenzia di recupero crediti e ha poca considerazione della nuora. Cosa farà quindi Dot? Tutto ciò che è richiesto a una madre alle strette che deve proteggere la sua famiglia.



Nel cast troviamo anche una star di Stranger Things.

La quinta stagione di Fargo debutterà il 21 novembre 2023 su FX e sarà disponibile in streaming su Hulu il giorno successivo. La data d'uscita italiana non è ancora stata resa nota.