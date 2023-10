Fargo 5: il teaser trailer ufficiale della nuova stagione tra sceriffi e omicidi

Fargo 5 avrà una star di Stranger Things all’interno del suo cast, ed è stato rilasciato un ulteriore teaser trailer per la nuova stagione della serie.

Il teaser ci offre un nuovo sguardo verso Joe Keery, noto per il suo ruolo di Steve Harrington in Stranger Things. Keery interpreta Gator, il figlio dello sceriffo Roy Tillman, che cerca disperatamente di dimostrare il proprio valore al padre. Il video mostra Gator uscire da un capannone e fallire nel tentativo di compiere un trick con la pistola. L’ altro teaser rilasciato mostrava Jon Hamm, interprete di Don Draper in Mad Men e anche lui new entry della serie, nei panni dello sceriffo Roy Tillman, che si annuncia in egual misura minaccioso e con un umorismo cupo mentre chiede: "Chi devo uccidere per avere una tazza di caffè?”.

Ricordiamo che la serie è tratta dal film “Fargo” realizzato dai fratelli Coen e presentato al festival di Cannes nel 1996. Il film aveva un cast di spicco con Frances McDormand e Steve Buscemi tra gli attori. La pellicola fu un enorme successo di critica e di pubblico, e vinse 2 premi Oscar, quello per la migliore attrice protagonista a Frances McDormand e quello per la migliore sceneggiatura originale assegnato a Joel e Ethan Coen.

Oltre a Jon Hamm e Joe Keery, ci sarà un’altra novità nel cast di Fargo 5.