Fargo 5: il trailer ufficiale italiano della nuova stagione di Jon Hamm e Juno Temple

A qualche settimana dal teaser trailer di Fargo 5, Sky ha pubblicato oggi il trailer ufficiale del quinto capitolo di Fargo, la limited series antologica vincitrice di Emmy, AFI, Peabody e TCA Award creata per la televisione, scritta, diretta e prodotta esecutivamente da Noah Hawley.

Come ci mostra il filmato promozionale, disponibile all'interno del player dell'articolo, l'ultimo capitolo di Fargo è ambientato in Minnesota e North Dakota nel 2019, ed è interpretato da Juno Temple (Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men), Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell e Dave Foley.

Dopo che una serie inaspettata di eventi ha messo "Dorothy 'Dot' Lyon" (Juno Temple) nei guai con le autorità, questa casalinga del Midwest, apparentemente tipica, si ritrova improvvisamente catapultata in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle, e soprattutto braccata dallo sceriffo del North Dakota "Roy Tillman" (Jon Hamm) è alla ricerca di Dot da molto tempo (per altri approfondimenti scoprite quale sarà la trama di Fargo 5).

Fargo sarà disponibile con il nuovo attesissimo capitolo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 novembre, subito dopo il debutto negli Stati Uniti. Quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione? Siete fan della serie tv antologica nata dal film cult dei fratelli Coen? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.