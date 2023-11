Fargo avrà nuove stagioni ambientate negli anni '60, '80 e '90!

Quando mancano pochi giorni al debutto della quinta stagione di Fargo, il suo autore Noah Hawley ha dichiarato di avere ancora tante storie che gli piacerebbe raccontare in quel mondo, che ricordiamo è stato ispirato dall'omonimo film dei fratelli Coen del 1996. Hawley vorrebbe poter ambientare le prossime stagioni negli anni '60, '80 e '90.

"Mentirei se dicessi che non è la cosa più divertente che ho fatto durante il mio anno di produzione di questo show", ha detto Hawley. "Non ho esaurito i modi per raccontare queste storie", ha dichiarato il creatore della serie vincitrice di sei Primetime Emmy, "Perché non dovrei continuare?".

Il produttore esecutivo dello show, Steve Stark, ha concordato con Hawley sul fatto che in Minnesota ci sia ancora molto da esplorare. "Abbiamo coperto ogni decennio tranne gli anni '60 e gli anni '90. Quindi le prossime saranno forse ambientate negli anni '60 e '90", ha dichiarato a Deadline.

Anche Hawley ha convenuto che "gli anni '80" sono una possibilità. "Faremo il nostro crossover con Stranger Things", ha scherzato.

Per quanto riguarda la trama della quinta stagione di Fargo, questa rielabora ancora una volta l'idea originale del film pluripremiato del 1996, sullo sfondo del 2019 che vede contrapposti gli stati rossi e quelli blu. Juno Temple interpreta "Dot" Lyon, madre coscienziosa, ma con un passato losco. Sua suocera, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), che la detesta, è una vecchia strozzina che ha fatto i soldi con prestiti illegali. Dot viene rapita nel primo episodio della stagione, mettendo in gioco diversi sospetti, tra cui il marito Wayne Lyon (David Rhydahl), venditore di auto Kia.

Per quanto riguarda la scelta di affrontare in questa stagione i ricchi che imbracciano il fucile nel cuore del paese, Hawley ha spiegato che "lo show è da sempre un'esplorazione dell'America".

"Se si vuole esplorare l'America contemporanea, bisogna essere veri. Una delle cose che penso nella mia testa è che tutti i personaggi principali di questa storia sono repubblicani. Sono aspetti degli elettori repubblicani. Alcuni della vecchia scuola. Il personaggio di Jennifer Jason Leigh rappresenta il denaro e il potere, come funziona il mondo", ha detto.

"Il (personaggio) di Jon Hamm è di estrema destra; anche il (personaggio) di Juno e suo marito sono conservatori; non è una polemica. È davvero un'analisi di ciò che gli ultimi anni hanno fatto al linguaggio: quando tu dici 'libertà' e io dico 'libertà', di cosa stiamo parlando?", ha aggiunto Hawley.

"Non riusciamo più a parlare la stessa lingua", ha continuato, "Fargo è sempre stata una tragedia sulle persone che non riescono più a comunicare tra loro".

L'appuntamento con Fargo 5 è fissato per il 22 novembre in streaming su Sky e Now.