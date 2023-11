Fargo, bisogna seguire un ordine preciso per guardare la serie tv?

La settimana scorsa ha debuttato la Stagione 5 di Fargo, serie antologica di Noah Hawley che trae ispirazione dall'omonimo film dei fratelli Coen per imbastire un discorso sull'America e sul suo lato più mostruoso. Proprio per la sua natura antologica, che vede il cambio di personaggi e ambientazione a ogni storia, non segue un ordine preciso.

Anche se tuffarsi a capofitto in questa serie di cinque stagioni sarà come vivere una montagna russa di momenti alla "Cosa diavolo è appena successo?", ogni episodio è un'avvincente esplorazione della moralità e del caos, ma lascia ben più di qualche riflessione in mente.

La serie ha debuttato per la prima volta il 15 aprile 2014 su FX e segue un programma di 10 episodi per ogni stagione, con l'eccezione della quarta, che ne prevedeva undici. La quinta stagione di Fargo ha debuttato il 22 novembre 2023 su Sky e in streaming su Now e si concluderà il 17 gennaio 2024. Ma se siete nuovi a questo gioiello prodotto da FX, vi starete chiedendo se la narrazione si svolge cronologicamente in ogni stagione o se potete godervi questo capolavoro nell'ordine che preferite.

La semplice risposta alla domanda risiede nel formato che lo show segue. Fargo adotta una struttura antologica: ogni stagione è ambientata in un periodo e in un luogo diversi, anche se all'interno dello stesso universo narrativo. Ogni stagione, inoltre, sviluppa una narrazione unica con personaggi e cast prevalentemente nuovi. Poiché non c'è continuità cronologica tra le stagioni di Fargo, si è liberi di guardarle nell'ordine che si preferisce.

Tuttavia, ci sono occasionali accenni e piccole sovrapposizioni di trama nel corso delle stagioni, anche se sono ambientate in epoche molto diverse. Ogni stagione presenta inoltre molteplici allusioni ai film dei fratelli Coen, che hanno un effetto significativo su di essa. Ci sono alcuni collegamenti minori tra le stagioni e tra alcuni personaggi, anche se non sono necessari per comprendere la storia della stagione che si sta guardando in quel momento.

Ma se si desidera guardare la serie in ordine di tempo, ecco come si può tracciare una linea temporale definitiva.

Stagione 4: ambientata a Kansas City, nel Missouri, tra il 1950 e il 1951, segue la storia del conflitto tra la Cannon Limited e la Famiglia Fadda per diventare l'organizzazione criminale dominante. È interpretata da Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman, Ben Whishaw e Jack Huston e ha debuttato il 27 settembre 2020. Si tratta essenzialmente di un prequel dell'intera serie.

Stagione 2: ambientata in Minnesota, North Dakota e South Dakota nel marzo 1979, segue la storia di una coppia che entra nel mirino della famiglia criminale Gerhardt di Fargo, North Dakota, dopo aver investito e ucciso Rye Gerhardt, il figlio della matriarca della famiglia Gerhardt. La serie, interpretata da Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons, Jean Smart e Ted Danson, ha debuttato il 12 ottobre 2015.

Stagione 1: ambientata principalmente in Minnesota e in North Dakota tra il gennaio 2006 e il febbraio 2007, la prima stagione segue la storia di un eccentrico venditore di assicurazioni, Lester Nygaard, che entra in una rete di crimini dopo un incontro casuale con l'enigmatico sicario Lorne Malvo. La serie, interpretata da Billy Bob Thornton, Allison Tolman, Colin Hanks e Martin Freeman, ha debuttato il 15 aprile 2014.

Stagione 3: ambientata principalmente in Minnesota tra il 2010 e il 2011, segue il furto di un francobollo d'epoca di inestimabile valore al ricco fratello maggiore di Ray Stussy da parte di un agente di sorveglianza di St. Cloud e della sua amante in libertà vigilata, Nikki Swango. Ma i loro piani si ritorcono contro di loro e si ritrovano coinvolti in incidenti mortali. Interpretata da Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, Goran Bogdan e David Thewlis, la stagione ha debuttato il 19 aprile 2017.

Stagione 5: L'ultima stagione, ambientata in North Dakota e Minnesota nel 2019, racconta la storia del rapimento e della fuga di Dorothy "Dot" Lyon, una casalinga di Scandia che, una volta tornata a casa, nega di essere stata rapita. Ne scaturisce uno scenario sensazionale e una rete di connessioni tra lei, suo marito, il rapitore e l'uomo che lo ha ingaggiato, che è anche lo sceriffo della contea di Stark e il primo marito di Dot. Nel cast troviamo Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani e Dave Foley.

Questo l'ordine cronologico, ma se seguirlo o meno dipende esclusivamente dal vostro gusto personale.