Fargo, nel cast della quarta stagione anche Jason Schwartzman

Secondo quanto riporta Variety altri tre attori si sono aggiunti al cast della stagione 4 di Fargo, serie tv vincitrice di Emmy e Golden Globe. Si tratta di Jason Schwartzman (Moonrise Kingdom), Jack Huston (Ben Hur) e Ben Whishaw (Skyfall).

Schwartzman interpreterà un personaggio di nome Josto Fadda, mentre Whishaw e Huston saranno rispettivamente Rabbi Milligan e Odis Weff. Chris Rock sarà il protagonista, mentre sono già stati annunciati altri attori come Andrew Bird, Jessie Buckley, Jeremie Harris, Anji White e l'italiano Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Gennaro Savastano in Gomorra - La serie.

Il creatore della serie Noah Hawley sarà ancora showrunner, sceneggiatore e regista per la quarta stagione, mentre i produttori esecutivi saranno Warren Littlefield, John Cameron e i fratelli Joel e Ethan Coen.

Fargo 4 sarà ambientata negli anni Cinquanta. Chris Rock interpreta il capo di una famiglia mafiosa afroamericana, che spartisce il territorio di Kansas City nel Missouri con un clan italiano. In una sorta di pace armata, i due sindacati criminali controllano l'economia alternativa dello sfruttamento e della droga. Sarà una storia sull'immigrazione e su cosa si arriva a fare in nome del denaro. E, come nello stile di Fargo, su persone apparentemente dignitose che escono fuori di testa.

In attesa di Fargo 4, rileggi la recensione della terza stagione.