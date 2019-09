Fargo: al cast della quarta stagione si uniscono Corey Hendrix e Matthew Elam

Continuano le notizie sul casting della prossima stagione dello show ispirato al film dei fratelli Cohen. Dopo aver annunciato che Glynn Turman sarà in Fargo 4, l'emittente televisiva FX ci fa sapere che altri due attori sono pronti a recitare nella famosa serie.

Stiamo parlando di Corey Hendrix, già visto in "The Chi" e di Matthew Elam, presente in opere quali "Good Genes" e "Chicago P.D.", gli attori interpreteranno rispettivamente Omie Sparkman e Lemuel, anche se non sappiamo ancora i dettagli riguardo i loro personaggi. Come ricorderete la serie Fargo sarà ambientata a Kansas City negli anni '50, qui due gruppi eterogenei sono pronti a combattere per prendere il possesso della città: uno sarà composto da immigrati italiani alla ricerca di una maggiore fortuna nel Nuovo Mondo, mentre l'altro, con a capo Chris Rock, sarà dei cittadini afroamericani fuggiti alle leggi razziali del sud degli Stati Uniti.

Per cercare di mantenere la pace i capi delle due organizzazioni hanno deciso di affidare il figlio maggiore al rispettivo rivale, così da cementificare un'alleanza tra i due gruppi.

La situazione precipiterà quando uno dei due boss morirà a causa di un'operazione chirurgica di routine. Non è ancora stata annunciata la data di uscita della serie, mentre è stato rivelato che anche Jason Schwartzman si è unito al cast di Fargo 4.