Fargo: nel cast della quarta stagione anche Uzo Aduba

Uzo Aduba è pronta per dirigersi in direzione Fargo. L'attrice co-protagonista di Orange is the New Black e vincitrice di due Emmy Award, interpreterà un personaggio di nome Zelmare nella quarta stagione della serie antologica targata FX e ispirata al film dei fratelli Coen del 1996. Aduba si aggiunge ad un cast già piuttosto nutrito.

Per il momento non sono stati svelati altri dettagli sul personaggio di Uzo Aduba. La nuova stagione di Fargo è ambientata a Kansas City negli anni '50 e ruota attorno a due famiglie criminali - una afroamericana e una italiana - che stringono un patto di pace che prevede la reciproca consegna dei figli più piccoli.

La narrazione della stagione riguarderà argomenti come migrazione e immigrazione, denaro e potere. Oltre a partecipare alla quarta stagione di Fargo, Uzo Aduba sta lavorando alla miniserie Mrs. America.



Nello show interpreterà una candidata alle presidenziali particolarmente innovativa, Shirley Chisholm. La quarta stagione di Fargo andrà in onda nel 2020 e nel cast includerà Chris Rock, Ben Whishaw, Jason Schwartzman e Jack Huston.

La prima stagione dello show era ambientata in Minnesota nel 2006, con protagonisti Martin Freeman e Billy Bob Thornton nei panni del violento Lorne Malvo.

La seconda stagione si è svolta a Luverne, sempre nel Minnesota, nel 1979. Nel cast Kirsten Dunst, Ted Danson e Patrick Wilson.

Infine la terza stagione, ambientata nel 2010 e con protagonisti Ewan McGregor, David Thewlis e Mary Elizabeth Winstead.

Glynn Thurman nel cast della quarta stagione è stato confermato, oltre agli ingressi delle new entry Corey Hendrix e Matthew Elam.