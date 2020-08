Fargo, tutta la comicità della stagione 4 nel nuovo trailer: la data d'uscita è vicina?

La serie ispirata all'opera dei fratelli Coen è giunta alla sua quarta stagione, sebbene manchino ancora informazioni sul periodo di distribuzione. A rinnovare la speranza dei fan l'ultimo, esilarante trailer di Fargo 4: scopritelo insieme a noi!

L'anteprima è stata distribuita dalla stessa FX e ci mostra poche, ma intriganti scene degli eventi dei prossimi capitoli. Com'è noto Fargo 4 sarà ambientata nella Kansas City degli anni '50 e vedrà schierate due famiglie mafiose il lotta tra loro: tra faide e scontri non mancheranno le situazioni tragicomiche... Come dei boss della mafia che giocano spensierati in un parco!

Nei prossimi episodi vedremo Chris Rock nei panni di Loy Cannon, capofamiglia del clan afroamericano che ha stretto saldi legami con la mafia italiana, ma la tensione e palpabile e la tregua non durerà ancora a lungo. Nonostante lo sfondo criminoso, Fargo 4 promette di mantenere i toni scherzosi e delle precedenti stagioni, dando la possibilità al cast di mettersi alla prova con ruoli decisamente impegnativi e fuori dal comune.

Come molte altre produzioni, le riprese di Fargo 4 sono state interrotte all'inizio dell'anno e ancora non si sa quando sarà possibile tornare sul set, ma è possibile che proprio questo trailer, che troverete nel player in alto, sia un primo segnale di ripresa.