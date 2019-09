Fargo: Glynn Turman si unisce al cast della quarta stagione.

Si torna a parlare della famosa serie di Noah Hawley, la cui prima stagione è ispirata all'omonimo film dei fratelli Cohen. Nelle scorse settimane si era ipotizzata la data di uscita di Fargo 4, mentre è stato appena annunciato che un nuovo attore si è aggiunto al cast dello show.

Si tratta del celebre interprete Glynn Turman, vincitore di un Emmy per il suo ruolo nella serie prodotta da HBO "In Treatment", è inoltre possibile vederlo nel film di Netflix intitolato "Sextuplets" e sarà co star in "Mr. Mercedes". In Fargo dovrebbe prestare il suo volto per il personaggio di Doctor Senator.

Per chi non lo sapesse, la prossima stagione sarà ambientata a Kansas City nel 1950, qui due gruppi di famiglie criminali sono in un equilibrio precario: la prima con a capo il personaggio di Chris Rock è composta da persone in fuga dalle leggi razziali del sud degli Stati Uniti, mentre la seconda da immigrati italiani che hanno deciso di raggiungere il Nuovo Mondo. La pace tra le due parti è mantenuta da un semplice accordo: i figli dei due capi vengono scambiati e fatti crescere con la famiglia avversaria. Tutto cambierà quando il boss della mafia morirà a causa di un intervento chirurgico.

In attesa di ulteriori informazioni ricordiamo che è stato annunciato che Jason Schwartzman sarà nel cast di Fargo 4.