Fargo, nuovo sguardo alla quarta stagione con Chris Rock: ecco i teaser

Poco tempo dopo la fine delle riprese degli ultimi due episodi, i cui lavori sono stati rallentati dalla pandemia, la quarta stagione di Fargo è finalmente pronta a fare il suo debutto con la premiere del prossimo 27 settembre.

A una settimana esatta dall'uscita, FX ha condiviso in rete una nuova featurette con le anticipazioni del creatore Noah Howley, il produttore esecutivo Warren Littlefield e i protagonisti Chris Rock e Jason Schwartzman. Potete trovare in cima alla pagina, mentre in calce vi riportiamo due brevi teaser intitolati "Plan" e "Path".

La trama di Fargo 4 è ambientata negli anni '50, a Kansas City, e ci porta all'interno di una storia di criminalità in cui si scontreranno membri appartenenti alle famiglie mafiose afroamericane e italiane. Nel cast, oltre a Rock e Schwartzman, troveremo anche la star di Gomorra Salvatore Esposito.

Cosa vi aspettate dalla nuova stagione della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per quanto riguarda l'Italia, la stagione 4 arriverà prossimamente su Sky Atlantic: vi faremo sapere la data di uscita ufficiale non appena verrà confermata dalla pay tv.

Qui potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di Fargo 4. Intanto, Noah Hawley ha parlato di un'eventuale quinta stagione.