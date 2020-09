Fargo, ci sarà una quinta stagione? Risponde Noah Hawley

Dopo la sospensione dei lavori a causa del Coronavirus, la serie di Noah Hawley ha subito diversi ritardi, arrivando ad annunciare la conclusione delle riprese di Fargo solo nella giornata di ieri, 9 settembre. Ecco cosa ha risposto il creatore dello show alle domande della stampa incentrate su una ipotetica quinta stagione.

Noah Hawley ha infatti partecipato ad una conferenza organizzata da FX, incentrata sul suo lavoro sulla serie ispirata dalla pellicola dei fratelli Coen. In particolare le domande hanno riguardato il futuro di Fargo, opera giunta alla quarta stagione: "Non escludo una quinta stagione. Ma non hai bisogno solo di un'idea, ma di centinaia di personaggi e vicende diverse, tutto deve diventare un po' complicato". Continua poi parlando dei suoi progetti futuri: "È un po' che lavoro senza sosta. Tendo a dire di si a tutto, pensando di poter fare ogni cosa con ordine, ma alla fine sono costretto a fare tutto insieme. Lavoro tanto a questa serie, ma ho dei figli e sono in quella età in cui vorrei essere più presente in casa".

Sembra quindi che il creatore della serie sia intenzionato a diminuire i suoi impegni, anche se non sappiamo ancora cosa vorrà dire per lo show prodotto da FX, la cui quarta stagione farà il suo debutto il prossimo 27 settembre. Nell'attesa vi segnaliamo l'ultimo trailer di Fargo.