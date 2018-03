Fargo: le riprese della quarta stagione inizieranno il prossimo anno

Nel corso delle varie interviste concesse da, quest’ultimo aveva chiaramente detto quanto sarebbe stato difficile l’arrivo di una nuova stagione dientro il 2019.

Adesso, nell’ultima chiacchierata con The Wrap proprio l’autore lo ha confermato, dando ai fan la verità nuda e cruda, ovvero che la quarta stagione di Fargo non andrà in onda nel 2019: “Credo che, ad essere realistici, di sicuro inizieremo le riprese il prossimo anno. Primo perché essenzialmente è uno show a tema invernale. Sapete, devo scrivere gli episodi , poi vanno preparati e in seguito filmati, il che significa che potrei occuparmene questo inverno o il prossimo.

“Dati i miei impegni, il dover girare un film e poi post-produrlo a partire da questa estate, e poi passare ad occuparmi di Legion, se dovessimo essere riconfermati, sembra improbabile finire Fargo per quest’inverno”.

Il film di cui parla Hawley è probabilmente quello sulle origini del Dottor Destino della 20th Century Fox, il ché indicherebbe che il progetto è ancora vivo e vegeto allo studio. Ricordiamo che una quarta stagione di Fargo non è ancora stata confermata ufficialmente da FX, al momento impegnatissima nella promozione della seconda stagione di Legion, in arrivo il 3 aprile prossimo.



Non ci resta che attendere, quindi, una conferma ufficiale dal network...