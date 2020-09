Fargo, le riprese della quarta stagione della serie sono terminate

Il Coronavirus avrà bloccato o rimandato la maggior parte delle produzioni cinematografiche e televisive, ma non quella di Fargo, che dopo un primo stop obbligato ha trovato il modo di riprendere i lavori con sicurezza e completare le riprese della quarta stagione.

Con solo due registi e due prime unità (per un totale approssimativo di 500 membri del cast e della crew), le riprese degli ultimi due episodi della quarta stagione di Fargo si sono svolte (in contemporanea) applicando con attenzione i dovuti protocolli e le misure di sicurezza (esposti in un documento di "sole" 40 pagine, secondo quanto sostenuto da uno dei produttori), garantendone il completamento.

John Landgraf, chairman di FX Network e FX Productions, si è complimentato con il creatore dello show Noah Hawley e la sua troupe per il lavoro svolto con la massima attenzione ed efficienza, riuscendo a completare i restanti degli 11 gli episodi che compongono la quarta stagione di Fargo (prima del lockdown si era arrivati a quota 9).

Il debutto dei nuovi episodi di Fargo, precedentemente pianificato per la scorsa primavera, è ora programmato per il 27 settembre. Nel frattempo, qui potete trovare l'entusiasmante trailer della quarta stagione che vedrà tra i suoi protagonisti l'attore di Matrimonio a Long Island e Dolemite Is My Name Chris Rock.