Fargo: rivelata finalmente la data d'uscita della quarta stagione con Chris Rock

La sospensione di Fargo 4 è stata un duro colpo per i fan della serie, ansiosi di fare la conoscenza di nuovi, assurdi personaggi dopo la conclusione dell'ottima terza stagione con Ewan McGregor: ebbene, l'attesa è finita.

La data di messa in onda americana è domenica 27 settembre 2020 e il resto degli episodi (11 in tutto) saranno trasmessi con cadenza settimanale. Per quanto riguarda l'Italia non sembrano esserci ancora piani precisi, ma con un po' di fortuna non dovremo attendere molto prima di vederli comparire in streaming, probabilmente su TimVision come con le altre stagioni.

Questa volta la trama ci porterà negli anni '50, a Kansas City, all'interno di una storia di criminalità in cui si scontreranno membri appartenenti alle famiglie mafiose afroamericane e italiane. I temi trattati vanno dai problemi dovuti all'immigrazione alla sete di potere dei vari personaggi, e di sicuro il creatore Noah Hawley troverà il modo di inserire la tipica ironia dei fratelli Coen , che figurano ancora come produttori esecutivi.

Il cast è capitanato dal noto comico Chris Rock, che interpreterà Loy Cannon, mentre nei panni di Gaetano troveremo il nostro Salvatore Esposito, noto ai più per il ruolo di Genny in Gomorra - la serie. Non resta che attendere il 27 settembre e nel frattempo vi lasciamo al trailer di Fargo 4.