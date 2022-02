Fargo: la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione

Ebbene, dopo i commenti ottimistici del capo di FX Network su Fargo 5, arriva la conferma definitiva di FX: Fargo è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione, che vedrà nuovamente insieme come produttore esecutivo Warren Littlefield e come showrunner il creatore della serie, Noah Hawley.

Hawley si era già precedentemente espresso in merito ad un'eventuale quinta stagione, suggerendo che Fargo 5 potrebbe essere l'ultima della serie. Da quanto sappiamo, la prossima stagione sarà ambientata nell'anno precedente allo scoppio della pandemia, il 2019. Inoltre, ci viene anche fornita la seguente anticipazione sulla prossima stagione: "Quando un rapimento non è un rapimento e cosa succede quando tua moglie non è tua?".

A diffondere la notizia ufficiale è stato Eric Shrier, presidente di FX Entertainment, con la seguente dichiarazione: "Noah e Warren - riferendosi a showrunner e produttore esecutivo - hanno deliziato e ispirato i fan con quattro brillanti stagioni di Fargo e siamo entusiasti di annunciare con i nostri partner di MGM il nuovo capitolo di quella che è diventata una delle più stimate e apprezzate serie TV".

Oltre a Noah Hawley e Warren Littlefield, è stato poi interamente confermato lo storico team dietro al successo della serie, tra cui figurano come produttori esecutivi anche i Fratelli Coen, gli autori del capolavoro del 1996, su cui la serie è basata.

Infine, in attesa della quinta stagione, vi invitiamo a farci sapere la vostra sulla divisa quarta stagione e vi consigliamo la lettura della nostra recensione di Fargo 4.