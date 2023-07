Fascino fatale, quando esce la stagione 2 su Netflix?

La top 10 di Netflix non mente, e Fascino fatale l'ha decisamente conquistata. La serie tv con protagonista una donna sposata fra tradimenti e omicidi ha polarizzato il pubblico italiano della piattaforma, perciò quando uscirà la seconda stagione?

Disponibile dal 7 luglio 2023, Fascino fatale si è portata a casa una bella fetta di pubblico italiano. Una storia thriller con tinte erotiche, tradimenti e omicidi, insomma il mix perfetto per fare incetta di visualizzazioni. Anche se, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Fascino fatale, non è che le cose a livello qualitativo siano andate proprio benissimo.

Su Netflix sono disponibili le prime sette puntate, ma sembra che Fascino fatale ne abbia quattordici per quanto riguarda la prima stagione. Netflix avrebbe quindi fatto uscire un blocco iniziale per "sondare il terreno" e poi chiudere con i restanti sette episodi.

Il problema è che Netflix non è stata molto chiara sulla questione, quindi non si è ancora ben capito se questi sette episodi riguardano solo la prima stagione di Fascino fatale o sono soltanto una prima parte. Sembra infatti che o la seconda sia pronta da pubblicare sulla piattaforma oppure manchi metà della prima stagione.

In ogni caso per avere un altro pezzo della storia pare non si debba aspettare molto, forse addirittura entro la fine di agosto. Siamo ovviamente nel campo delle speculazioni, perché è probabile che nemmeno Netflix Italia si aspettasse un successo così rapido per la serie, e forse non aveva delineato bene i piani per il rilascio del Volume 2 o della Stagione 2.

Non ci resta quindi che aspettare e capire in che maniera arriveranno i prossimi episodi di Fascino fatale su Netflix. Se però state aspettando di sapere quando le vostre serie preferite usciranno forse è meglio controllare quali serie tv sono a rischio per lo sciopero degli attori, così non avrete brutte sorprese.

Ma voi avete visto Fascino fatale? Che ne pensate della serie? Scrivetecelo qua nei commenti!