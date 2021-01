Fast & Furious 9: John Cena sfida Vin Diesel nella nuova foto del film

Il cast di Fast & Furious è pronto ad accogliere un nuovo membro della famiglia Toretto: sarà John Cena ad interpretarlo e a quanto pare tra lui e il fratello Dominic non scorre buon sangue.

Nella nuova immagine pubblicata su Total Film possiamo vedere Jakob mentre lancia uno sguardo velenoso a Dom, che non si scompone e resta imperturbabile come sempre. Probabilmente la scena si colloca dopo un confronto tra i due e di sicuro la soluzione del loro conflitto passerà attraverso combattimenti fisici, inseguimenti in auto/aereo/carroarmato ed esplosioni di ogni tipo.

"C'è un vecchio detto secondo cui il sangue è più denso dell'acqua. Io ho quattro fratelli e posso dire di aver avuto la mia dose di scontri con la famiglia. È come se fosse una cosa scontata", dichiara John Cena. Una questione che deve aver giocato un certo ruolo nella scelta di diventare un wrestler professionista.

Non è di certo la prima volta che i conflitti familiari entrano a far parte della saga, come ha indicato il regista Justin Lin: "So che il tema della famiglia è diventato ormai un drinking game per alcuni fan, ma quando mi sono svegliato quella mattina con l'idea di esplorare la relazione tra Dom e Jakob... è stata quella la ragione per tornare a girare".

Staremo a vedere come il loro conflitto andrà ad impattare sugli equilibri della famiglia Toretto. Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà al cinema il 28 maggio 2021, una scelta che è trovato il supporto dello stesso Vin Diesel.