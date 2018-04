Fast & Furious diventa una serie animata grazie all'accordo tra Netflix e Dreamworks

L'adrenalinico franchise di Fast & Furious verrà ampliato sul piccolo schermo grazie ad una serie animata, frutto dell'accordo quinquennale tra Netflix e Dreamworks. I produttori esecutivi saranno Vin Diesel, Chris Morgan e Neal Moritz, che già hanno ricoperto il medesimo ruolo nei vari capitoli della saga.

Gli episodi saranno incentrati sulle vicende di Tony Toretto, il cugino più giovane di Dom, grande protagonista delle pellicole uscite fino ad ora. L'adolescente, assieme ai suoi amici, si ritroverà assunto da un’agenzia governativa per infiltrarsi in un campionato di corse che funge da copertura per una terribile organizzazione criminale il cui obiettivo è quello di dominare il mondo.

Tim Hedrick (Voltron: Legendary Defender) e Bret Haaland (Tutti pazzi per Re Julien) saranno gli sceneggiatori della serie. Ancora non conosciamo il cast dei doppiatori nè se gli attori del franchise possano in qualche modo riprendere i propri ruoli in dei cameo. Potete trovare la prima immagine pubblicata da Netflix, in calce alla news.

Melissa Cobb, Vice Presidente della divisione kids & family della piattaforma, ha così commentato l'annuncio: "Il franchise di Fast & Furious è un fenomeno globale amato da un pubblico di tutte le età, e non vediamo l'ora di iniziare la nuova serie animata che catturerà l'azione, il cuore, l'umorismo e il fascino dei lungometraggi".

Vi ricordiamo che la saga di Fast & Furious, lanciata nel 2001, ha incassato con otto film ben 5 miliardi di dollari al box-office mondiale. Universal Pictures farà uscire altre due pellicole nel 2020 e 2021, ed uno spin-off che vedrà protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.