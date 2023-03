Fatal Attraction: Lizzy Caplan nel ruolo di Glenn Close nel trailer della serie Paramount+

Paramount+ ha diffuso in streaming il teaser trailer ufficiale di Fatal Attraction, serie remake dell'omonimo film del 1987 che vedeva protagonisti Michael Douglas e Glenn Close e che analizzava l'andamento di un rapporto tossico. In questo nuovo adattamento televisivo, nei panni dei protagonisti troviamo Lizzy Caplan e Joshua Jackson.

Composta da otto episodi, Fatal Attraction debutterà il 30 aprile prossimo su Pramount+ (Italia compresa) con la diffusione in streaming dei primi tre episodi. I rimanenti, quindi, usciranno al ritmo di uno alla settimana, come da tradizione.

Nel filmato, vediamo i due protagonisti - due persone d'affari - incontrarsi in ascensore mentre quest'ultimo è bloccato. In rapida successione si alternano quindi sequenze in cui vediamo l'esplodere della passione sessuale tra i due, che però porterà a conseguenze pericolose, frustrazione e tormento. Come anticipato dalla Caplan, Fatal Attraction sarà molto diversa dal film, in quanto esplorerà con una sensibilità moderna il punto di vista femminile.

Descritta da Paramount+ come "una rivisitazione più profonda del classico thriller psicosessuale e pietra di paragone della cultura degli anni '80", Fatal Attraction esplorerà "i temi senza tempo del matrimonio e dell'infedeltà attraverso la lente di quegli atteggiamenti verso le donne forti, i disturbi della personalità e il controllo coercitivo".

Oltre a Jackson e Caplan, la serie vede nel cast anche Amanda Peet nel ruolo di Beth Gallagher, Alyssa Jirrels nel ruolo di Ellen Gallagher, Toby Huss nel ruolo di Mike Gerard, Reno Wilson nel ruolo del detective Earl Brooker e Brian Goodman nel ruolo di Arthur Tomlinson.

Alexandra Cunningham è autrice, showrunner e produttrice esecutiva insieme al produttore esecutivo Kevin J. Hynes, con cui la Cunningham condivide la scrittura del soggetto della storia, e ai produttori esecutivi Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Silver Tree è anche produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi.