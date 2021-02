Le fate ignoranti: la serie tratta dal film di Ozpetek farà parte del catalogo Star!

Tra i contenuti di Star, il brand di Disney+ in arrivo il prossimo 23 Febbraio, ci sarà anche Le fate ignoranti. Si tratta di una serie in 8 episodi desunta dall'omonimo film campione d'incassi del regista italo-turco Ferzan Ozpetek.

"In questa serie ci sarà molta italianità e molti di quegli elementi che hanno reso affascinante l’Italia nel mondo, dalla luce, alle opere e tanto altro. Sono sicuro che sarà anche un’occasione di rinnovamento per me e per il mio lavoro", ha dichiarato Ferzan Özpetek nel corso della conferenza stampa di presentazione di Star.

La serie tratta da Le fate ignoranti ci mostrerà dunque la storia di Antonia, che dopo la tragica morte di suo maritò in un tragico incidente stradale, scoprirà quanto poco conoscesse l'uomo che aveva al suo fianco. Questo infatti intratteneva una relazione omosessuale con con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata da questa inaspettata notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia al di fuori degli schemi proprio con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.

Tra l'altro vi ricordiamo che su Disney+ approderà anche la nuova stagione di Boris, desideratissima da tutti i fan della serie con protagonista Francesco Pannofino. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Star inoltre, è stato annunciato che al termine del 2021 la piattaforma potrà vantare oltre 400 film e 6000 episodi di serie tv.