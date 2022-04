Le fate ignoranti Serie TV, ci sarà la stagione 2 su Disney+?

Quello de Le fate ignoranti è un vero e proprio caso seriale tutto italiano. Tratto dall'omonimo film di Ferzan Özpetek, forse il più noto di una carriera per il grande schermo di lungo corso, si tratta della prima serie italiana in esclusiva su Disney+. Sono molti i fattori che potrebbero assicurare la seconda stagione, ma c'è incertezza.

Grande colpo per Ferzan Özpetek, regista turco naturalizzato italiano, quello di passare da una carriera interamente profusa alle sale cinematografiche al primo prodotto che abbia mai realizzato, invece, per i salotti e le camere da letto delle nostre case. Si tratta in assoluto del primo titolo italiano uscito in esclusiva sui canali della Casa di Topolino, non considerando I cavalieri di Castelcorvo che fu ereditata direttamente da Disney Channel. Un primo indizio che potrebbe far ben sperare in vista di una seconda stagione, se la serie dovesse raccogliere i grandi numeri del pubblico nostrano e invogliare quindi la piattaforma streaming a perseguire ciò che molte altre stanno già facendo: creare titoli ad hoc per le singole nazioni.

Solo per citare Netflix infatti, c’è il format unscripted di Una semplice domanda condotto da Alessandro Cattelan, mentre si attende con ansia una terza stagione di Guida astrologica per cuori infranti. Ma per tornare a Le fate ignoranti, quella messa su da Özpetek è una vera e propria serie evento che ha messo insieme un cast graditissimo al pubblico nostrano, da Luca Argentero e Cristiana Capotondi. Già questo potrebbe bastare a far registrare un picco di ascolti nelle prossime settimane, sulla cui valutazione Disney+ baserà ovviamente il rinnovo di serie. Per ora, quindi, la certezza e men che meno l’annuncio ufficiale di una seconda stagione, non c’è.

L’altro aspetto a farci ben sperare sta nel fatto che, nonostante un evento d’eccezione come questo potesse benissimo essere pensato come autoconclusivo, da lasciare un segno al primo colpo, lo show non è stato presentato come miniserie. In altre parole, laddove manca una dicitura che avremmo creduto automatica per una serie del genere, potrebbe apparire automatico il suo rinnovo. Considerando anche, senza spoiler, i potenziali di trama lasciati inespressi e potenzialmente recuperabili dopo il finale della prima stagione.

Considerato infatti nell’ottica di Ferzan Özpetek e in retrospettiva al suo modo di fare cinema, un finale del genere, se si fosse trattato di un film, sarebbe stato probabilmente autoconclusivo nonostante le questioni lasciate in sospeso. È infatti tipico della filmografia del regista, concludere le proprie storie con finali dolceamari. Ma considerato invece in virtù del panorama in cui si colloca, quello del piccolo schermo in cui è insito il concetto stesso di serialità, un finale del genere chiama automaticamente ad altri finali, soprattutto per il desiderio degli spettatori di sapere cosa avvenga dopo. Soprattutto dopo quanto visto nell’ultimo episodio. Trovate qui la nostra recensione de Le fate ignoranti. Voi avete visto il film originale del 2001. E della serie su Disney+, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!