Le Fate Ignoranti: ecco il primo trailer della serie tratta dall'omonimo film di Ozpetek!

Lo scorso anno era arrivata la notizia che Star avrebbe prodotto Le Fate Ignoranti, serie italiana tratta dall'omonimo film di Ozpetek. Adesso, dopo una lunga attesa, arriva un trailer, che annuncia anche la data d'uscita.

Il regista, tornato a dirigere questo adattamento, ha detto di aver messo in luce nella nuova serie gli elementi che hanno reso "l'Italia affascinante per tutto il mondo". Da quel che sappiamo lo show partirà un po' dalla stessa struttura narrativa del film. Nella pellicola del 2001 la vicenda iniziava con l'improvvisa morte di Massimo, che lasciava una moglie, Antonia. Quest'ultima, curiosando tra i suoi effetti personali, veniva a conoscenza della doppia vita del marito, che conduceva una relazione con un altro uomo di nome Michele. Una scoperta sicuramente sconvolgente, ma che l'aveva portata ad approfondire: la donna aveva infatti cercato Michele per conoscere un lato di Massimo di cui era sempre stata all'oscuro.

La serie, molto probabilmente, cambierà un po' questi eventi, soprattutto perché sembra che potrebbe inserire più elementi di commedia. Tuttavia nel primo trailer scopriamo subito che il dramma è rimasto, mitigato probabilmente dalla leggerezza tipica di Ozpetek.

Le Fate Ignoranti - La Serie arriverà su Star a partire dal 13 Aprile 2022, e tra i tanti vedrà nel suo cast Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Deniz Burak, Edoardo Purgatori, e tanti altri.