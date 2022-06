Fate: The Winx Saga 2, il debutto di Flora nell'anteprima della Netflix Geeked Week

Nella prima giornata di Netflix Geeked Week dedicata alle serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming, è stata svelata anche l'anteprima di Fate: The Winx Saga 2 nella quale abbiamo visto l'esordio di Paulina Chávez nei panni di Flora.

Dopo l'annuncio dell'ingresso nel cast di Paulina Chávez che risale ormai a un anno fa, sono stati pochi gli aggiornamenti sulla seconda stagione dell'adattamento live-action di Brian Young della celebre produzione animata italiana che ha fatto il giro del mondo.

La Flora di Paulina Chávez si unirà alle fate già presenti nella prima stagione dello show: Bloom interpretata da Abigail Cowen, Stella impersonata da Hannah van der Westhuysen, l'Aisha di Precious Mustapha, la Terra di Eliot Salt, Musa portata in scena da Elisha Applebaum e Beatrix da Sadie Soverall.

Con loro faranno parte del cast di Fate: The Winx Saga anche Freddie Thorp nei panni di Riven e Danny Griffin in quelli di Sky, mentre Theo Graham sarà Dane, Jacob Dudman interpreterà Sam, Ken Duken sarà Andreas e James Collier sarà Silva.

Dopo l'annuncio del rinnovo per la stagione 2 con una breve clip lanciata ormai a febbraio dello scorso anno, finalmente durante la Netflix Geeked Week è andata in onda un'anteprima del nuovo ciclo di episodi che debutterà in autunno su Netflix.