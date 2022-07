Fate: The Winx Saga 2, Netflix annuncia la data d'uscita con un video dal set!

Netflix ha fissato la data d'uscita per la stagione 2 della serie live-action Fate: the Winx Saga che ha esordito sulla piattaforma streaming a inizio 2021. Durante la recente Netflix Geeked Week era stata svelata un'anteprima di Fate: the Winx Saga 2 con Paulina Chavez nei panni di Flora.

L'annuncio del rinnovo di Fate è arrivato a poche settimane dall'esordio dello show su Netflix, un segno del gradimento che lo show ha incontrato presso il pubblico della piattaforma. Ed è solo a fine luglio che il cast annuncia la vicinissima data d'uscita della stagione 2 di Fate: the Winx Saga che debutterà il prossimo 16 settembre. Il nuovo video mostra gli attori e la troupe all'opera

A fianco della già citata Chavez nel cast di Fate: the Winx Saga 2 vedremo Abigail Cowen nei panni di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quelli di Stella, Precious Mustapha interpreterà Aisha, mentre Eliot Salt e Elisha Applebaum saranno rispettivamente Terra e Musa. Inoltre, ci saranno Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken ed Éanna Hardwicke.

A loro si aggiungeranno alcune new entry come Miranda Richardson (Good Omens) che subentrerà nel ruolo della preside Rosalind e Daniel Betts che sarà il professor Harvey.

Creata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie Netflix è un adattamento live-action dello show animato italiano Winx Club di Iginio Straffi e porta sul piccolo schermo la storia delle cinque fate che frequentano la scuola di magia di Alfea, dove imparano ad utilizzare i loro poteri per sconfiggere tutti i mostri che minacciano la loro esistenza.

Nella stagione 2 di Fate: the Winx Saga, le fate torneranno ad Alfea e dovranno risolvere alcune misteriose sparizioni notturne, i cui responsabili potrebbero creare scompiglio nell'Oltremondo.