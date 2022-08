Fate: The Winx Saga 2, la serie Netflix ritorna nel primo trailer della nuova stagione

Siete pronti a tornare ad Alfea con la seconda stagione di Fate: The Winx Saga? Un nuovo trailer anticipa il ritorno della serie live-action targata Netflix basata sul celebre franchise animato di origine italiana.

È quasi tempo di tornare nel mondo fatto di mistero, magia e intrighi di Fate: The Winx Saga, la serie Netflix che si ispira alla celebre IP italiana per raccontare una storia inedita agli abbonati della piattaforma streaming.

Nell'annunciata seconda stagione di Fate: The Winx Saga, che ci viene presentata quest'oggi con il trailer che trovate anche in testa alla notizia, la situazione sembra complicarsi alquanto per tutti i personaggi coinvolti.

Si fa dunque ritorno a scuola, ma c'è un nuovo regime in atto adesso, che porterà con sé "nuovi incantesimi, nuove storie d'amore, nuovi personaggi e nuovi pericoli in agguato…" come recita anche la logline ufficiale dello show.

Inoltre, come abbiamo scoperto già dal precedente teaser dal set di Fate: The Winx Saga, vedremo finalmente l'introduzione di Flora (Paulina Chávez), che i fan chiamavano a gran voce fin dalla prima stagione (nello show avevamo visto solo la cugina, Terra, interpretata da Eliot Salt).

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga farà il suo debutto il 16 settembre su Netflix.