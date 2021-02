Fate: The Winx Saga, ecco altre 5 serie TV fantasy se vi è piaciuto il live-action

Fate: The Winx Saga è l’ultima serie fantasy per adolescenti targata Netflix che ha debuttato lo scorso 22 gennaio sul servizio di streaming conquistando gli spettatori. Lo spettacolo segue la studentessa di nome Bloom (Abigail Cowen) nel collegio magico di Alfea.

Tra un sacco di magia, angoscia adolescenziale e romanticismo potreste aver voglia di guardare qualcosa di simile dopo aver visto la prima stagione. Ecco cinque serie che potrebbero fare al caso vostro:

A Discovery of Witches

A Discovery of Witches si svolge in un mondo in cui creature come vampiri, demoni e streghe sono state nascoste agli umani, esistendo solo in segreto. Quando un giorno la storica Diana Bishop (Teresa Palmer) apre un'opera stregata in biblioteca, viene trascinata in una società segreta di esseri di cui non ha mai saputo l'esistenza. Mentre è incappata in una scoperta pericolosa, ha una creatura magica dalla sua parte, un vampiro di nome Matthew Clairmont (Matthew Goode), che la aiuta a proteggere il libro e a stare al sicuro nel suo mondo.

Riverdale

Riverdale è tutto ciò che serve se si sta cercando un po’ di dramma adolescenziale. La serie, che è un adattamento dei classici fumetti di Archie Comcis, ci introduce nella piccola città immaginaria di Riverdale e ai giovani Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes) e Archie (KJ Apa) che cercano di risolvere alcuni misteri in ogni stagione.

Le Terrificanti avventure di Sabrina

Il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, ha pubblicato un'altra serie di successo per adolescenti, Le Terrificanti avventure di Sabrina. Keirnan Shipka è la protagonista e in questa versione della storia, diversa da Sabrina, vita da strega. Qui le cose si fanno oscure quando Sabrina cerca di bilanciare la sua vita da adolescente con il suo lato magico e il suo legame con la Chiesa della Notte.

The Magicians

The Magicians è tratta dai romanzi dell'autore Lev Grossman. La serie segue il dottorando Quentin Coldwater (Jason Ralph), il cui fascino per il mondo fantastico lo porta alla segretissima scuola di magia Brakebills College for Magical Pedagogy, dove scopre che il mondo in cui è stato coinvolto è molto reale e molto pericoloso.

The Vampire Diaries

Raccontando il più classico dei triangoli amorosi con diversi colpi di scena, questa serie potrebbe creare dipendenza. La storia vede protagonista la studentessa Elena, che cattura il cuore di Stefan, un vampiro. A complicare le cose, però, è il fratello di Stefan, Damon, anche lui attratto da Elena.



