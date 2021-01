Fate: The Winx Saga, Abigail Cowen spera in una stagione 2: ' È solo l'inizio'

Disponibile su Netflix dal 22 gennaio, la serie live-action Fate: The Winx Club Saga non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia, secondo la protagonista Abigail Cowen, nel sesto episodio sono presenti tutti i presupposti per proseguire con un nuovo arco narrativo.

"Bloom viene mandata nel Primo Mondo solamente perché è dotata di questi poteri folli ed è probabilmente una delle fate più potenti che l'Oltremondo abbia mai visto" ha spiegato l'attrice commentando il finale in una recente intervista con The Wrap. "Penso che la signora Dowling lo sapesse benissimo, ed è ciò che la gente aveva ipotizzato. Ma quel momento, secondo la mia opinione personale, è solo la punta dell'iceberg. Questo è solo una piccola anticipazione su quali saranno i suoi poteri. E spero che sia solo un inizio in vista della seconda stagione, se la otterremo. Credo che abbiano aspettato fino all'ultimo proprio per questo motivo, per preparare il pubblico a qualcosa di ancora più intenso."

Ispirata al celebre cartone animato Winx Club creato dall'italiano Iginio Straffia, la serie racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste devono imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Fate: The Winx Club Saga e alla genesi della serie originale Netflix.