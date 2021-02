Fate the Winx Saga: gli attori del cast principale, ecco dove li abbiamo visti

Il 22 gennaio 2021 Netflix ha fatto uscire la prima stagione della serie tv live-action basata sul mondo delle Winx. Vediamo insieme, però, in che altri serie abbiamo visto i membri del cast.

Fate the Winx Saga, formata attualmente da sei episodi che ha avuto già la conferma della produzione della seconda stagione, vanta la collaborazione tra Iginio Straffi e Brian Young, presente già nella creazione di altri importanti cult teen come The Vampire Diaries e Kyle XY. Vediamo insieme in che altre serie abbiamo potuto vedere il cast.

Iniziamo con Abigail Cowen, attrice americana nota per essere apparsa in altre serie tv come Red Band Society, Stranger Things, Wisdom of the Crowd- Nella rete del crimine e The Fosters. Prima di approdare però nel cast di Fate: The Winx Saga, Abigail è nota soprattutto per aver recitato in Le terrificanti avventure di Sabrina nel ruolo di Dorcas.

Continuiamo con Hanna van der Westhuysen che dopo averla conosciuta grazie a piccoli ruoli in serie tv come Grantchester, The Fugitives e Get Lost!, approda per la prima volta in una produzione targata Netflix nei panni di Stella. Precious Mustapha, invece, è un’attrice ricordata soprattutto per aver recitato in serie televisive come Il giovane Ispettore Morse, Code 404 e The Stranger. Nel cast di Fate The Winx Saga Precious veste i panni del personaggio di Aisha.

Dopo averla osservata recentemente in Normal People dove recita nel ruolo di Johanna, l’attrice Eliot Salt approda anche nel cast di Fate The Winx Saga nei panni di Terra. In realtà Eliot Salt è nota anche per aver preso parte ad altre due importanti serie tv come GameFace e Intelligence. Elisha Applebaum, invece, è nota soprattutto per essere apparsa in film horror come No Reasons e Carly & Paolo. Nella serie Netflix, invece, copre il ruolo di Musa.

Danny Griffin, invece, lo ricordiamo per il suo esordio nella serie Netflix Free Rein, seguito poi dal debutto cinematografico nel 2018 nel film Surviving Christmas, e nella serie in So Awkward. Il successo, principale, arriva però con il ruolo di Shane in Get Even. In Fate the Winx Saga interpreta il personaggio di Sky. Sadie Soverall, invece, dopo aver esordito nel film drammatico Rose Plays Julie, si è unita al cast di Fate The Winx Saga nel ruolo di Beatrix.

Freddie Thorp, dopo aver interpretato nel 2017 il ruolo di Garrett Foster nel film Overdrive e dopo averlo visto recitare nella serie tv Safe nella parte di Chris Chahal, interpreta Riven in Fate The Winx Saga. Theo Graham è noto agli appassionati di serie tv per aver recitato in progetti televisivi come Doctors, Clink e In The Dark. In Fate: The Winx Saga ricopre il ruolo di Dane.

Jacob Dudman lo ricordiamo per essere apparso nel 2019 nella serie I Medici e in The Stranger nel ruolo di Thomas Price. Nell'ultima serie Netflix interpreta il ruolo di Sam, il fratello di Terra. Eve Best, nota e apprezzata soprattutto per il ruolo della dottoressa O’Hara nella serie Nurse Jackie- Terapia d’urto, per altri importanti progetti come Stan Lee’s Lucky Man, Life in Square e per il dramma The Homecoming per il quale è nominata ai Tony Award come migliore attrice, ricopre il ruolo della preside Farah Dowling.

Robert James-Collier è invece ricordato principalmente per essere apparso in progetti televisivi come Vera, Delitti in Paradiso, Shameless e Downton Abbey. L’attore, nel cast di Fate: The Winx Saga, ricopre il ruolo di Silva. Eva Birthstle, ricordata per i ruoli in progetti televisivi come Five Daughters, Strike Back: Project Dawn, The Last Kingdomi Hilde e The Delinquent Season con Cillian Murphy, ricopre il ruolo di Vanessa nella nuova serie Netflix. Insieme a Vanessa troviamo anche Josh Cowdery, che lo ricordiamo per aver recitato in serie tv come Legends, Sullivan & Son e Agent of S.H.I.E.L.D. Nella serie Netflix interpreta il marito di Vanessa Mike Peters.

La serie è prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. Per altri approfondimenti su Fate: The Winx Saga, rimandiamo alle critiche a cui lo show dovrà porre rimedio.