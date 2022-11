Fate The Winx Saga, dopo la cancellazione l'autore annuncia un film e una serie animata!

La notizia della cancellazione di Fate The Winx Saga dopo appena due stagioni ha lasciato scontenti parecchi fan che addirittura sono arrivati ad accusare The Sandman per aver strappato un rinnovo che, secondo le loro opinione, sarebbe dovuto spettare alla serie fantasy sulle giovani fate. Ora però l'autore riassicura tutti e anticipa novità.

Il creatore del franchise Iginio Straffi è intervenuto martedì su Instagram per parlare della cancellazione di The Winx Saga. Ha scritto che c'è una "ragione più grande" per la cancellazione dello show, rivelando che stanno cercando di raccontare le storie del mondo Winx in modi differenti.

"Fate è stata un'avventura emozionante, un grande risultato e un successo visto da milioni di persone in tutto il mondo, che ha riconfermato la potenza del mondo Winx. Sto lavorando a molti progetti Winx entusiasmanti previsti nel prossimo futuro, alcuni dei quali sono felice di condividere con voi", ha scritto Straffi nel suo post.

"Innanzitutto, sta per essere prodotto un nuovo reboot della serie animata delle Winx in computer grafica. Sì, un reboot con cui prometto di farvi tornare nel mondo delle Winx. Restate sintonizzati per saperne di più e per sapere dove trovarlo. La seconda notizia riguarda il mio sogno di lunga data di produrre un film delle Winx a grande budget che tutti voi meritate. Per tutto l'amore che avete dato alle Winx, sto lavorando duramente nella speranza di portarvi un film di altissima qualità in cui possiate riabbracciare il mondo Winx, insieme a tutti i valori fondamentali di ciò che questo marchio iconico ha significato per voi", ha continuato l'autore.

Non sono stati rivelati altri dettagli sulla realizzazione di un film o di una serie animata delle Winx, né sulla data della loro produzione. Ma Straffi è convinto che ci sia ancora molto su cui lavorare, nonostante la cancellazione di The Winx Saga.

"Voglio anche che sappiate che apprezzo profondamente tutto il vostro amore e il vostro sostegno per le Winx che continua a crescere dopo 20 anni dalla loro prima apparizione sul piccolo schermo. Questo è ciò che motiva me e il mio meraviglioso team di Rainbow: lavorare duramente per portarvi contenuti sempre più sorprendenti, per continuare a sognare e a vivere nel mondo delle Winx".

Nel frattempo, i fan hanno lanciato una petizione per salvare The Winx Saga.