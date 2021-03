Fate: The Winx Saga, Elisha Applebaum: 'Il finale ha shockato anche noi'

Non sempre tocca ai soli fan il rimanere sconvolti davanti ad un colpo di scena: talvolta sono i protagonisti stessi di uno show a venir colti di sorpresa dal finale di un episodio o di un'intera stagione, proprio come capitato alle attrici di Fate: The Winx Saga dopo questo primo season finale della serie.

Nell'ultimo episodio visto su Netflix abbiamo infatti assistito all'inattesa morte di uno dei personaggi chiave dello show, vale a dire Farah Dowling: un evento che, come ha raccontato l'attrice di Musa Elisha Applebaum, ha colto alla sprovvista anche le giovani protagoniste della serie.

"Eravamo scioccate. Eravamo talmente sotto shock per la morte di Farah che alla fine della stagione eravamo lì a chiedere: 'Ti prego, se c'è una seconda stagione dicci che tornerai. Non possiamo lasciarti morire. Abbiamo un sacco di domande ancora senza risposta, ad esempio ci chiediamo perché Andreas abbia allevato Beatrix invece di Sky. Sono ancora sconvolta" ha spiegato Applebaum.

L'attrice ha poi parlato delle polemiche per il whitewashing del suo personaggio: "È davvero triste vedere tutte queste polemiche sul casting. Spero che i fan abbiano capito che ho cercato di interpretare Musa in modo da incontrare il loro gradimento". A proposito di problemi, ecco 5 critiche rivolte a Fate: The Winx Saga da buona parte dei fan; ecco, invece, dove abbiamo già visto i protagonisti di Fate: The Winx Saga.