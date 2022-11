Fate The Winx Saga, i fan sono convinti: 'Serie cancellata per rinnovare Sandman'

Poche ore fa è arrivata l'ufficialità del rinnovo di The Sandman per una Stagione 2 e ovviamente questa notizia ha mandato in visibilio tutti gli appassionati dello show creato da Neil Gaiman con Tom Sturridge protagonista. Contemporaneamente, però, ha suscitato la collera di un'altra schiera di fan, quelli della defunta Fate: The Winx Saga.

La cancellazione di Fate The Winx Saga dopo appena due stagioni non ha di certo sorpreso gli addetti ai lavori, ma di certo ha lasciato scontenta una buona fetta di appassionati della serie. Quegli stessi appassionati che in queste ultime ore hanno deciso di firmare in massa una petizione per chiedere a Netflix di tornare sui suoi passi.

Sempre gli stessi fan, alla luce delle ultime novità, sono convinti che Netflix abbia deciso di cancellare la serie live-action sulle Winx solo per poter salvare e rinnovare la serie DC. Sfortunatamente, questa discussione, degenerata tramite i social network, ha causato un po' di battibecchi tra i due fandom.

I fan hanno condiviso dei meme sul sacrificio di Fate in favore della seconda stagione di Sandman, ma hanno anche sentimenti contrastanti sulla recente notizia. Alcuni fan di Sandman ritengono che il recente annuncio sia "una vittoria" per loro, in quanto credono che sia un prodotto qualitativamente migliore di Fate. Allo stesso tempo, i fan di Fate stanno cercando di convincere Netflix a riportare in vita la serie. Trovate alcuni tweet dei due schieramenti nei post messi in calce a questa news.

In modo impressionante, la petizione per salvare The Winx Saga non è stata lasciata morire nei meandri di change.org, ma è riuscita a raccogliere quasi 58mila firme in queste ultime ore da quando si sono diffuse le notizie della cancellazione ufficiale di Fate: The Winx Saga e del rinnovo di The Sandman.

"Non è un piacere annunciarlo, ma Netflix ha deciso di non proseguire con una terza stagione di Fate: The Winx Saga. E' davvero difficile perché so quanti di voi hanno amato questa stagione", questo si leggeva sul comunicato ufficiale di Netflix.